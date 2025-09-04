واحد تولید مواد اولیه سوخت جت (KHT) در اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد تولید نفت سفید و مواد اولیه سوخت جت (KHT) در پالایشگاه اصفهان با حضور عظیمی فر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش نفت بعد از ظهر پنجشنبه افتتاح شد.

به گفته اصغر صابری معاون تولید شرکت پالایش نفت اصفهان، طرح KHT برای شیرین‌سازی نفت سفید و کاهش گوگرد موجود به کمتر از 10 PPM اجرا شده است در حالی که پیش از این میزان گوگرد نفت سفید تولیدی پالایشگاه حدود سه هزار PPM بود.

وی افزود: کاهش آلایندگی این محصول، هرچند بدون صرفه اقتصادی قابل توجه برای پالایشگاه بوده، یک مسئولیت اجتماعی و اقدامی مهم برای حفظ محیط زیست محسوب می‌شود.

صابری توضیح داد: در اجرای این پروژه با چالش‌های متعددی نظیر مسائل مهندسی، تأمین تجهیزات و روند اجرایی روبه‌رو بوده‌اند اما با اتکا به توان متخصصان داخلی، بیش از ۸۰ درصد از تجهیزات موردنیاز بومی‌سازی شده و اکنون این طرح مراحل پایانی خود را سپری می‌کند. همچنین اعلام شد که تولید محصول بلندینگ نفتا برای حلال ۴۰۲ نیز در کنار اجرای این طرح آغاز خواهد شد، که آورده اقتصادی مناسبی برای پالایشگاه اصفهان به همراه دارد.

این واحد گام مهمی در کاهش آلاینده‌های محیط زیستی و ارتقای کیفیت محصولات نفتی جامعه برداشته است. پالایشگاه اصفهان توانسته پروژه مهمی را برای کاهش میزان گوگرد در نفت سفید و رسیدن به استانداردهای بین‌المللی اجرا کند.

معاون تولید پالایشگاه اصفهان ادامه داد که با تکمیل ظرفیت این پروژه، هدف بعدی تولید الکل‌های چرب خواهد بود تا زنجیره ارزش محصولات در این پالایشگاه تکمیل شود. وی همچنین به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای اجرای طرح‌های دیگر شامل RHU و RFCC اشاره کرد که اهمیت واحد KHT پررنگ‌تر خواهد شد و قدرت پالایشگاه را در تولید محصولات شیرین و با کیفیت را افزایش خواهد داد.

صابری تأکید کرد: کاتالیست‌های مورد استفاده پیشین خارجی بوده‌اند، اما اکنون تمامی کاتالیست‌های پروژه KHT به لطف تلاش یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی بومی‌سازی شده‌اند. این شرکت تحت حمایت پالایشگاه اصفهان توانسته کاتالیست‌های موردنیاز را تولید کند که مطابق با استانداردهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.