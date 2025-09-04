ابزار همدردی وزیر امور خارجه با مردم افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی کشورمان را با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه زمین‌لرزه شدید در شرق افغانستان ابراز داشت و از خداوند برای مجروحین و آسیب‌دیدگان حادثه سلامتی و بهبودی مسالت کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به حدود دویست تن کمک‌های ارسالی ایران، آمادگی کشورمان را برای ارائه دیگر مساعدت‌های ضروری و لازم به حکومت و مردم افغانستان در روند امداد و نجات آسیب‌دیدگان اعلام کرد.

وزیر امور خارجه حکومت افغانستان نیز با ارائه گزارشی از حجم خسارت‌های وارده در این زمین‌لرزه، از پیام‌های تسلیت و همدردی تسلی‌بخش دولت و مردم ایران و همچنین کمک‌های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان قدردانی کرد.

