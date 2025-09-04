  1. ورزش
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

صعود تیم بسکتبال نوجوانان به مرحله یک هشتم کاپ آسیا

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال با برتری برابر مالزی به مرحله یک هشتم کاپ آسیا راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال که به عنوان تیم ‌دوم گروه D از مرحله مقدماتی رقابت های کاپ آسیا (مغولستان) صعود کرد، امروز (پنجشنبه ۱۳ شهریور) در مرحله حذفی به مصاف مالزی رفت و موفق به شکست ۱۰۲ بر ۶۲ این تیم شد.

بسکتبالیست های نوجوان ایران در چهار کوارتر این دیدار با نتایج ۲۴ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۸، ۳۲ بر ۲۲ و۲۲ بر ۱۰ پیروز شدند.

محمدصالح پاک‌گهر در این دیدار با کسب ۱۹ امتیاز، ۷ ریباند، ۱ توپ ربایی، ۱ پاس گل و کارایی ۲۸ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

با برتری برابر مالزی، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران به مرحله یک هشتم کاپ آسیا راه یافت. در این مرحله تیم کشورمان روز جمعه به مصاف نیوزلند می رود.

