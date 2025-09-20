به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال زیر ۱۶ سال کاپ آسیا در حالی در مغولستان به پایان رسید که تیم اعزامی پسران ایران از حضور در این رقابت ها صاحب ۴ برد و ۳ باخت شد و با کسب جایگاه ششم به کار خود پایان داد.

محمد سیستانی که در این رقابت ها هدایت تیم اعزامی ایران را بر عهده داشت، با توجه به شرایط اعزام این تیم و دیگر تیم های شرکت کننده، از عملکرد کلی شاگردانش رضایت دارد. وی البته تاکید دارد که بزرگترین مشکل برای آماده سازی تیم و نتیجه گیری آن مربوط به ویزا و اخذ به موقع آن می شود که حضور در خیلی از تورنمنت ها و میادین را با مشکل مواجه می کند و همین مسئله روی روند درست و همیشگی آمادگی بازیکنان تاثیر می گذارد.

سرمربی تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایطی که تیمش پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی کاپ آسیا با آن مواجه بود، گفت: باید سهمیه حضور در مسابقات را از رقابت های غرب آسیا می گرفتیم. این مسابقات اما به خاطر شرایط منطقه دو بار به تعویق افتاد و در نهایت زمانی برگزار شد که کمتر از یک ماه به مسابقات کاپ آسیا باقی مانده بود. ما از حضور در غرب آسیا صاحب سهمیه لازم شدیم اما به خاطر فاصله زمانی کم میان رقابت های غرب آسیا و کاپ آسیا، نتوانستیم دیدار تدارکاتی داشته باشیم.

تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال با ۴ برد و ۳ باخت در کاپ آسیا ششم شد

وی تصریح کرد: فدراسیون بسکتبال هماهنگی های لازم را انجام داده بود تا زودتر راهی مغولستان شویم و آنجا دیدارهای تدارکاتی داشته باشیم. اینگونه هماهنگ شده بود که با نیوزلند و میزبان (مغولستان) دیدار تدارکاتی داشته باشیم اما ویزا به قدری دیر صادر شد که فرصت این بازی ها از دست مان رفت. خیلی از کشورها برای سفر به مغولستان ویزا لازم ندارند اما ایرانی ها باید ویزا داشته باشند. ۲ روز به مسابقات مانده بود که ویزای ما صادر شد و به همین دلیل فرصت تدارکات را از دست دادیم.

سیستانی در پاسخ به این پرسش که «آیا دیدارهای برگزار شده در رقابت های غرب آسیا به عنوان تدارکات برای مسابقات کاپ آسیا نبود؟»، گفت: دیدارهای غرب آسیا هم به نوعی تدارکات حساب می شد اما واقعا کافی نبود. ما در کاپ آسیا باید با تیم هایی از شرق بازی می کردیم در حالیکه سبک بازی این تیم ها کاملا متفاوت از غرب آسیا است. تیم های شرق آسیا سرعتی بازی می کنند اما بسکتبال غرب آسیا این ویژگی را ندارد.

سرمربی تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال تاکید کرد: در هر صورت با این شرایط در رقابت های کاپ آسیا شرکت کردیم و ششم شدیم. از عملکرد کلی بازیکنانم با توجه به شرایطی که پیش از اعزام داشتند و البته شرایط سایر تیم ها، رضایت دارم. ما در ایران صرفا برای یک رویداد وارد اردو می شویم درحالیکه تیم هایی مانند ژاپن و کره جنوبی در طول سال مدام در اردو هستند و ۵۰ - ۴۰ بازی هم برگزار می کنند. این شرایط خیلی تعیین کننده است.

وی ادامه داد: با همه اینها، بسکتبالیست های نوجوان ایران در مغولستان برابر حریفان خوب کار کردند. به جز نیوزلند که اصلا بسکتبال متفاوتی از قاره آسیا دارد، برابر سایر تیم ها خوب کردیم حتی در دیدارهایی که بازنده شدیم. ما مقابل ژاپن باختیم اما خوب کار کردیم. برابر کره جنوبی هم بازنده شدیم اما با ۵ اختلاف امتیاز؛ حتی می توانستیم کره جنوبی را ببریم اما از دستمان در رفت. در لحظه های حساس این دیدار، بازیکنان ایران مرتکب اشتباهات فردی شدند که دلیلش هم همان نداشتن تجربه کافی از دیدارهای تدارکاتی است.

محمد سیستانی می گوید بسکتبالیست های نوجوان بدون بازی تدارکاتی در کاپ آسیا شرکت کردند چون ویزای آنها دیر صادر شد

سیستانی تاکید کرد: تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال بدون بازی های تدارکاتی در کاپ آسیا شرکت کرد اما در این رقابت ها بهترین عملکرد را در میان نمایندگان غرب آسیا داشت. ما به عنوان تیم دوم غرب آسیا وارد کاپ آسیا شدیم و ششم شدیم اما لبنان که نماینده اول غرب آسیا بود اصلا به جمع ۸ تیم هم نرسید.

سرمربی تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال با تاکید بر اینکه بازیکنان این تیم در رده سنی خاصی هستند و اردو و به ویژه دیدارهای تدارکاتی برای آنها لازم و ضروری است، گفت: مهمترین معضل برای ما ویزا و سختی روند دریافت آن است که باعث می شود خیلی از تورنمنت ها را از دست بدهیم. خیلی از وقت ها مثلا یک ماه پیش از یک رویداد، دعوتنامه آن را دریافت می کنیم اما به خاطر ویزا فرصت حضور در آن را از دست می دهیم. مثل همین دیدارهای تدارکاتی که فدراسیون برای پیش از کاپ آسیا هماهنگ کرده بود اما ویزای ما به قدری دیر صادر شد که آنها را از دست دادیم. اگر مشکل ویزا و سختی و طولانی بودن روند آن حل شود، شرایط خیلی بهتر می شود.

محمد سیستانی در پایان در مورد برنامه های پیش بینی شده برای ادامه کار تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال بعد از ششمی در کاپ آسیا گفت: نمی دانم فدراسیون چه برنامه ای دارد. در جریان کاپ آسیا اینطور مطلع شدم که شاید رقابت های زیر ۱۷ سال برگزار شود. هنوز برگزاری آن قطعی نیست و مشخص هم نیست فدراسیون چه برنامه ای دارد.