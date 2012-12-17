به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون برنامه عزاداری و روضه‌خوانی با حضور تعدادی از شهدای گمنام در دانشگاه خلیج فارس و استانداری، حسینیه محله دواس، اداره اطلاعات بوشهر و دانشگاه آزاد اسلامی عالی‌شهر در حال برگزاری است.

سرهنگ احمد موحد تصریح کرد: بعد از ظهر نیز مردم شهید پرور شهر چغادک و روستای باغک و همچنین طلاب و روحانیون حوزه های علمیه برادران و خواهران بوشهر و دانشجویان و اساتید دانشکده امام خامنه ای شهر بوشهر میزبان شهدا بوده و با آنان تجدید میثاق خواهند کرد.

وی افزود: برنامه معنوی وداع با پیکرهای مطهر شهدا امشب در حسینه عاشقان ثارلله سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با حضور مسئولان و مردم شهید پرور بوشهر برگزار خواهد شد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر ادامه داد: فردا صبح نیز برنامه قراعت زیارت پر فیض عاشورا و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا توسط آیت الله صفایی بوشهری صورت می پذیرد و پیکر مطهر شهدا بر روی دستان مردم و مسئولان تشییع خواهد شد.

وی اضافه کرد: دو تن از شهدا به شهر کنگان، دو تن به منطقه پارس جنوبی در عسلویه تشییع و خاکسپاری و دو تن دیگر نیز روز چهارشنبه از طریق بالگرد به جزیره فارسی منتقل و با حضور پر شور مسئولین و نیروهای نظامی و مرزبان تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

لازم به ذکر است شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس با استقبال باشکوه مردم وارد استان بوشهر شدند.

فردا نیز به مناسب برگزاری ویژه برنامه‌های تشییع شهدا، همه ادارات و مدارس استان بوشهر تعطیل خواهند بود.