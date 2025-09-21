  1. بین الملل
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

ماکرون: سفارت فلسطین پس از آزادی اسیران صهیونیست افتتاح خواهد شد

ماکرون: سفارت فلسطین پس از آزادی اسیران صهیونیست افتتاح خواهد شد

رئیس‌جمهوری فرانسه در مصاحبه ای اعلام کرد: ما تا زمانی که اسیران (اسراء صهیونیست نزد حماس) آزاد نشوند، سفارت فلسطین را افتتاح نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه امروز یکشنبه در مصاحبه با سی‌بی‌اس اعلام کرد: من فردا به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام خواهم کرد؛ زیرا ما خواهان صلح و امنیت برای همه در منطقه هستیم.

رئیس‌جمهوری فرانسه در این خصوص ادامه داد: ما تا زمانی که اسیران (اسراء صهیونیست نزد حماس) آزاد نشوند، سفارت فلسطین را افتتاح نخواهیم کرد و این یک شرط اساسی برای ماست. ما با بریتانیا و مقامات منطقه‌ای همکاری می‌کنیم تا استقرار یک نیروی بین‌المللی در غزه با مجوز سازمان ملل را پیشنهاد دهیم.

این در حالیست که خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از کاخ الیزه گزارش داده بود که ۱۰ کشور از جمله فرانسه قرار است در جریان کنفرانس نیویورک در روز دوشنبه، دولت فلسطین را به‌رسمیت بشناسند.

