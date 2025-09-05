به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گفت: در پی وقوع زلزله اخیر در افغانستان و خسارت‌های گسترده آن، این جمعیت فراخوان ملی جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی عموم هموطنان نوع‌دوست کشورمان را برای کمک به آسیب‌دیدگان، از روز جمعه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز کرده است.

وی با اعلام جزئیات این فراخوان، افزود: هموطنان می‌توانند برای مشارکت در این پویش، کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ یا شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۹۰۲۴۷۹۸۸ و همچنین شماره شبا IR080610000000000000099999 نزد بانک شهر شعبه شهید بهشتی تهران واریز کنند.

وظیفه‌خواه بیان کرد: همچنین تمامی‌شعب شهرستانی، خانه‌های هلال، پایگاه‌ها و مراکز جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور، کمک‌های غیرنقدی هموطنان عزیز و خیرین گرامی را مطابق با استانداردها و شیوه نامه‌های این جمعیت در پاسخ به بحران‌های برون‌مرزی، جمع‌آوری خواهند کرد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اینکه این فراخوان تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: کمک‌های مردمی ایران همواره در بزنگاه‌های انسانی و حوادث و بلایای طبیعی پشتوانه‌ای ارزشمند برای آسیب‌دیدگان بوده و امروز نیز مردم افغانستان چشم‌انتظار این همدلی هستند.

وی همچنین از رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی گسترده این پویش همکاری کنند تا کمک‌های نقدی و غیرنقدی به شکل حداکثری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری شده و به دست حادثه‌دیدگان برسد.