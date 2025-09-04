به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمد بابک محمودی، با اشاره به رسالت خطیر جمعیت هلالاحمر در کاهش آلام انسانی و همچنین همسایگی و اشتراک بیش از هزار کیلومتر مرز میان ایران و افغانستان، اظهار کرد: پس از وقوع زلزله اخیر در افغانستان، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی و معیشتی به این کشور کرده است.
وی توضیح داد: این محموله شامل ۵۰ تن اقلام امدادی به صورت هوایی و بیش از ۶۰ تن به صورت زمینی است که در قالب البسه، پوشاک، برنج، حبوبات، پتو و انواع کنسروجات به کشور افغانستان ارسال میشود.
رئیس سازمان امدادونجات همچنین افزود: بارهای زمینی این کمکها هماکنون در مرز دوغارون استان خراسان رضوی مستقر هستند و محمولههای هوایی نیز از طریق فرودگاههای کشور به افغانستان اعزام میشوند. این اقدام با هماهنگی کامل معاونت امور بینالملل جمعیت هلالاحمر صورت گرفته است.
