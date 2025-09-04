  1. جامعه
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی برای زلزله‌زدگان افغانستان

ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی برای زلزله‌زدگان افغانستان

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از اعزام گسترده کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای یاری‌رسانی به زلزله‌زدگان افغانستان توسط سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمد بابک محمودی، با اشاره به رسالت خطیر جمعیت هلال‌احمر در کاهش آلام انسانی و همچنین همسایگی و اشتراک بیش از هزار کیلومتر مرز میان ایران و افغانستان، اظهار کرد: پس از وقوع زلزله اخیر در افغانستان، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارسال بیش از ۱۰۰ تن اقلام امدادی و معیشتی به این کشور کرده است.

وی توضیح داد: این محموله شامل ۵۰ تن اقلام امدادی به صورت هوایی و بیش از ۶۰ تن به صورت زمینی است که در قالب البسه، پوشاک، برنج، حبوبات، پتو و انواع کنسروجات به کشور افغانستان ارسال می‌شود.

رئیس سازمان امدادونجات همچنین افزود: بارهای زمینی این کمک‌ها هم‌اکنون در مرز دوغارون استان خراسان رضوی مستقر هستند و محموله‌های هوایی نیز از طریق فرودگاه‌های کشور به افغانستان اعزام می‌شوند. این اقدام با هماهنگی کامل معاونت امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر صورت گرفته است.

