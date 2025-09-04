به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوبانی شهردار بندرعباس و رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان هرمزگان با صدور حکمی علی بیژنی را به عنوان مسئول هیئت ورزشهای همگانی شهرستان حاجی آباد منصوب کرد.
در این حکم آمده است: با عنایت به سوابق ورزشی و توانمندیهای ارزنده جناب آقای علی بیژنی، امید است در جهت توسعه ورزشهای همگانی، ارتقای سطح نشاط اجتماعی و گسترش فرهنگ ورزش در بین اقشار مختلف مردم شهرستان حاجیآباد موفق و مؤید باشید.
گفتنی است ورزشهای همگانی به عنوان یکی از مؤلفههای مهم ارتقای سلامت جامعه و ایجاد شور و نشاط عمومی، جایگاه ویژهای در سیاستهای ورزشی کشور دارد و با انتخاب رئیس جدید، برنامهریزیهای منسجمتری در این حوزه در سطح شهرستان دنبال خواهد شد.
