به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه ای از سوی مهدی نوبانی رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان هرمزگان، دبیر هیئت ورزش‌های همگانی استان هرمزگان، مسئولان هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان‌ها و رئیس، نایب رئیس، دبیران و اعضای کمیته‌های تخصصی ورزش‌های همگانی استان هرمزگان مشخص شدند.

بر اساس احکام صادره سیاوش عامری به عنوان رئیس هیئت شهرستان بندرعباس، عبدالرحمن غواصی رئیس هیئت شهرستان بندر خمیر، عبدالمحسن سالمی رئیس هیئت شهرستان پارسیان، احمدحسین نیا رئیس هیئت شهرستان بستک، محمد چرخی رئیس هیئت شهرستان بندرلنگه، ابوذر رحیمی رئیس هیئت شهرستان قشم، عباس کرمی رئیس هیئت شهرستان بوموسی، سمانه سالاری رئیس هیئت شهرستان رودان، شریفه رئیسی پورنیا رئیس هیئت شهرستان سیریک، علی بیژنی رئیس هیئت شهرستان حاجی آباد، مسلم دراهی رئیس هیئت شهرستان بشاگرد، عبدالله جمادی پور رئیس هیئت شهرستان میناب، طاهر یوسفی رئیس هیئت بخش سندرک منصوب شدند.

همچنین احمد محمد حسینی به عنوان دبیر هیئت ورزش‌های همگانی استان هرمزگان انتخاب شد