به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم عبداللهی ظهر جمعه در خطبههای نماز سیاسی عبادی این هفته در مصلی بیتالمقدس اظهار کرد: در شرایط کنونی، دشمنان در تلاشند با بهرهگیری از ابزارهای مختلف، شک و تردید در دل مسلمانان ایجاد کنند و آنان را از یکدیگر جدا کنند.
وی افزود: حفظ وحدت مسلمانان یک ضرورت است و این اتحاد باید بر اساس اصول ثابت دینی و رهنمودهای رهبری باشد.
حجتالاسلام عبداللهی تصریح کرد: غربیها در پی تأمین منافع خود هستند و هیچ توجهی به وضعیت مردم مظلوم غزه ندارند.
امام جمعه موقت اراک ادامه داد: این واقعیت نشاندهنده شکاف عمیق میان منافع سیاسی و ارزشهای انسانی است که در سطح رهبران کشورهای غربی مشاهده میشود.
حجتالاسلام عبداللهی افزود: در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با معضلات اجتماعی گستردهای مواجه هستند، چنین رهبران سیاسی هیچ توجهی به بحرانهای انسانی در مناطق دیگر ندارند.
امام جمعه موقت اراک با اشاره به تأکید برخی کشورهای جهان بر اتحاد با رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: اتحاد با رژیم اشغالگر قدس نه تنها با ارزشهای انسانی در تضاد است، بلکه باعث آسیب به ملت فلسطین و حقوق آنها میشود.
وی افزود: این نوع رویکردها نه تنها غیرقابل قبول است بلکه به سستی و تفرقه در بین مسلمانان دامن میزند.
حجتالاسلام عبداللهی بر لزوم تقویت ایمان مسلمانان به اصول دینی تأکید کرد و گفت: باید با یقین و اعتماد کامل درباره قرآن، پیامبر (ص) و انقلاب اسلامی سخن بگوییم، زیرا تنها از طریق ایمان قوی است که میتوانیم وحدت و انسجام بیشتری میان مسلمانان ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: باید از تمامی تلاشها برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمانان جلوگیری شود و این وحدت تنها در راستای حفظ اصول دینی و رهبری مقام معظم رهبری باشد.
نظر شما