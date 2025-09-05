ایجاد تفرقه رمز عملیات دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی امام جمعه محلات در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجد القائم این شهر برگزار شد، با توصیه به تقوا و پرهیزگاری گفت: خداوند متعال در سوره طلاق وعده داده است که هرکس تقوای الهی پیشه کند، راه خروج از مشکلات برای او فراهم میشود و روزیاش از جایی که گمان نمیکند به او خواهد رسید.
امام جمعه محلات با اشاره به مناسبتهای مبارک ربیع الاول بیان کرد: این ایام بهترین فرصت برای نشاط و سرور مؤمنانه است و هیچ ضرورتی ندارد برای ابراز شادی اقداماتی انجام شود که موجب وهن شیعه یا اختلاف بین مسلمانان شود.
وی با اشاره به آیه ۱۰۳ سوره آلعمران مبنی بر لزوم چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه تصریح کرد: امروز رمز عملیات دشمنان، ایجاد اختلاف میان امت اسلامی و ملت ایران است و تجربه نشان داده است که فتنهها و آشوبهای گذشته نیز با همین رمز عملیات طراحی شده بود و اکنون هم دشمنان با تمام توان برای دامن زدن به شکاف اجتماعی و ایجاد درگیری داخلی تلاش میکنند.
حجتالاسلام ربانی افزود: شادمانی واقعی در یاد فضائل اهلبیت (ع) و تبیین معارف آنان است، نه در رفتارهایی که بذر کینه و اختلاف را در جامعه میافشاند و اگر هدف شاد ساختن دل اهلبیت (ع) است، راه آن تبلیغ معارف، تقویت اتحاد و ترویج سیره نورانی ایشان است.
امام جمعه محلات با اشاره به حضور رئیسجمهور در اجلاس شانگهای گفت: تعامل سازنده با قدرتهای اقتصادی جهان، اقدامی ضروری برای تقویت جایگاه ایران است و عضویت در سازمان شانگهای ثمره تلاشهای خالصانه شهید رئیسی بود.
وی تصریح کرد: راه بازدارندگی دشمنان تنها قوی شدن است و این قوت باید در همه عرصهها اعم از نظامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی محقق شود.
وی با گرامیداشت یاد و خدمات علمی علامه شیخ ذبیحالله محلاتی، از علمای برجسته این خطه که آثار متعددی در نقد جریانهای انحرافی همچون صوفیگری، بابیت و بهائیت نگاشتهاند، افزود: معرفی علما و مفاخر دینی به نسل جوان ضرورتی انکارناپذیر است.
خطیب جمعه محلات ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیستها در غزه تصریح کرد: این کشتار بیرحمانه، چهره واقعی تمدن غرب را رسوا کرد و نشان داد که مدعیان حقوق بشر و دموکراسی بزرگترین ناقضان حقوق ملتها هستند.
