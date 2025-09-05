  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹

اسلام دین وفاق اسلامی است

سنندج_ مسئول موکب مجنون رقیه شهرستان قروه اذعان کرد: اسلام دین وفاق اسلامی است تا بین مسلمانان اتحاد آفرین باشد.

سحر اسلام دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در مجموعه و غرفه مجنون رقیه علاوه بر اینکه پخت در خود غرفه انجام خواهد شد به تعداد هزار لیوان شربت و هزار پرس غذای گرم توزیع خواهد شد.

وی افزود: توزیع شربت و شیرینی، انجام کار فرهنگی با کودکان، حضور طلبه در غرفه و توزیع اقلام فرهنگی خواهیم داشت.

مسئول غرفه مجنون رقیه اذعان کرد: در بحث فرهنگی بسته‌های فرهنگی برای بچه‌ها به تعداد ۷۰۰ مورد شامل انواع لوازم تحریر داریم.

اسلام دوست خاطرنشان کرد: برپایی این غرفه‌ها در بحث نمایش انسجام و اتحاد بین مسلمین امری حسنه است و حضور و خدمت در این مجموعه‌ها هم ارزشمند و دارای ابعاد فرهنگی وسیع است.

وی گفت: اسلام دین برادری و برابری و اتحاد است که هرچه مسلمین ریسمان این دین ناب محمدی را محکم‌تر بگیرند دستیابی به وفاق اسلامی را ممکن‌تر خواهد کرد.

