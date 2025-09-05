به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایاوال/AOL، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که در واکنش به تشدید تنشها میان این کشور و آمریکا در پی افزایش حضور نظامی واشنگتن در دریای کارائیب، برای بیش از هشت میلیون نفر از شهروندان این کشور در قالب «شبهنظامیان ملی بولیواری» فراخوان داده شده است.
مادورو در جریان نشست با مقامات دولت و نیروهای مسلح این کشور که از شبکه تلویزیون دولتی این ونزوئلا پخ شد، گفت که «پایگاه قدرتمند متشکل از ۴.۵ میلیون شبهنظامی که سالها آموزش دیدهاند نیز فراخوانده شدهاند و بیش از هشت میلیون نفری که در سازمان «شبهنظامیان ملی بولیواری» ثبتنام کردهاند، به آنها ملحق خواهند شد.
مادورو هدف از این فراخوان را تقویت قوای لجستیکی و سازمانی به منظور تضمین امنیت و دفاع از ونزوئلا در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی عنوان و تاکید کرد که این فراخوان نخستین مرحله از روندی دنبالهدار برای آمادهسازی نیروهای مردمی است.
مادورو در این سخنرانی اعلام کرد که تنها ونزوئلاییها، خانوادههایی که در تمام پایگاههای کشور ثبتنام کردهاند، تا پایان امروز، جمعه، پنجم سپتامبر، فراخوانده خواهند شد. به گفته وی، «واحدهای شبهنظامی همگانی» برای نخستین بار در تاریخ این کشور در ۵۳۳۶ منطقه و برای هر کدام از آنها «جهت دفاع یکپارچه، مجموعهای از پایگاههای مردمی تشکیل شده و در مجموع نیروهای مردمی در ۱۵۷۵۱ پایگاه بسیج میشوند.»
پیشتر و در پی تشدید تنشها بین آمریکا و ونزوئلا پس از استقرار نیروهای آمریکایی در سواحل کارائیب به بهانه مبارزه با کارتلهای مواد مخدر ونزوئلایی، دو فروند جنگنده اف -۱۶ این کشور بر فراز یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا به پرواز درآمدند.
به نوشته رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی، این حادثه که پنتاگون مدعی وقوع آن در آبهای بینالمللی شده است، تنشها بین واشنگتن و کاراکاس را تنها دو روز پس از حمله آمریکا به یک قایق متعلق به ونزوئلا و کشتن ۱۱ سرنشین آن، تشدید کرده است؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشستی مطبوعاتی این خبر را در لحظه اعلام کرد و مدعی شد که قایق مذکور حامل مواد مخدر بوده است!
نظر شما