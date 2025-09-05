به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علی نجفی عصر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی و گسترش فرهنگ قرآنی آستانه با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان‌ها نیازمند ساماندهی و ساختارمند شدن است، اظهار کرد: شورای هماهنگی توسعه فرهنگ قرآنی در شهرستان‌ها با هدف شناسایی ظرفیت‌های فردی و نهادی، ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای قرآنی و تصویب طرح‌های کلان، تشکیل شده است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مردمی و نخبگانی قرآنی افزود: اگر هماهنگی میان ادارات، تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی شکل بگیرد، قطعاً توسعه فرهنگ قرآنی شتاب بیشتری خواهد گرفت و تأثیرگذاری آن در سطح جامعه ملموس‌تر خواهد بود.

آلاء؛ پروژه‌ای برای شورآفرینی قرآنی در گیلان

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان به کلان‌پروژه قرآنی «آلاء» پرداخت و گفت: طرح آلاء یکی از موفق‌ترین برنامه‌های قرآنی استان در سال گذشته بود که با استقبال خوب نوجوانان و فعالان قرآنی همراه شد و امسال پس از بررسی دقیق عملکرد سال گذشته، با کمک کارشناسان، مربیان و فعالان قرآنی، نسخه جدیدی از این طرح تدوین شده که ان‌شاءالله در روزهای آینده پیش از آغاز ثبت‌نام، رونمایی خواهد شد.

وی هدف اصلی طرح آلاء را ایجاد شور و انگیزه در میان نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها دانست و افزود: این لیگ قرآنی با محوریت رقابت علمی، هنری و محتوایی، بستری برای پرورش استعدادهای قرآنی در قالبی جذاب، مشارکتی و مردمی فراهم می‌کند.

امام جمعه: آلاء، زمینه‌ساز پویایی فعالیت‌های قرآنی در محلات شد

در ادامه جلسه، امام جمعه آستانه اشرفیه با تحسین اجرای موفق طرح آلاء در سال گذشته گفت: پس از اجرای این طرح، شاهد رونق گرفتن محافل و حلقه‌های قرآنی در محلات و بین نوجوانان بودیم این‌گونه برنامه‌ها می‌تواند به پایداری فعالیت‌های دینی و فرهنگی در بستر مردمی کمک کند.

وی بر استمرار جلسات شورای هماهنگی تأکید کرد و افزود: تشکل‌های مردمی با هدایت و حمایت ادارات می‌توانند در رشد فرهنگ قرآنی، به‌ویژه در نسل جوان، نقشی مؤثر ایفا کنند.

معاون سیاسی فرماندار: آماده همکاری کامل با پروژه آلاء هستیم

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار آستانه اشرفیه نیز در سخنانی ضمن اعلام آمادگی برای پشتیبانی از طرح آلاء، گفت: با همراهی فرماندار، بخشداران و دهیاران، همه ظرفیت‌های اداری شهرستان را برای اجرای موفق این پروژه قرآنی در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهیم داد.

این جلسه با حضور چهره‌های شاخص فرهنگی و قرآنی شهرستان و استان از جمله حجت‌الاسلام رهبان، رئیس اداره دارالقرآن استان، بخشداران آستانه و بندرکیاشهر و جمعی از مربیان موفق طرح آلاء برگزار شد.