به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار صبح شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با اداره کل تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه با اشاره به اهمیت تربیت دینی نوجوانان اظهار کرد: وظیفه دینداری نسل جوان بر عهده ماست و این تفاهمنامه میتواند زمینهساز اجرای برنامههای راهبردی و عملی در سطح استان باشد.
وی با تأکید بر نقش آموزشوپرورش در ترویج فرهنگ نماز و قرآن افزود: مقام عالی وزارت در جلسات متعدد بر اجرای صحیح نماز و آموزش مفاهیم قرآنی در مدارس تأکید داشتهاند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان گیلان تصریح کرد: این مأموریت تربیتی هم ریشه در مکتب اسلام دارد و هم در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است.
دستیار با اشاره به طرح قرآنی «آلاء» گفت: این طرح فرصتی برای بروز استعدادهای دانشآموزان در حوزه مفاهیم قرآنی است و اجرای گروهی دانشآموزان در این طرح، موجب تقویت یادگیری از طریق همآموزی و همافزایی شده و نقش مؤثری در تثبیت مفاهیم دارد.
وی افزود: در شرایط امروز که با جنگ رسانهای مواجه هستیم، صرفاً کتاب و درس کافی نیست و باید فرصتهای متنوعی برای رشد معنوی و شناخت دینی دانشآموزان فراهم شود تا بتوانند در مسیر مکتب اسلامی خود شکوفا شوند.
مدیرکل آموزشوپرورش گیلان در پایان ضمن قدردانی از همراهی سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه ابراز امیدواری کرد: این تفاهمنامه زمینهساز اجرای طرحهای مشترک مؤثر برای تربیت نسل آینده باشد و ثمرات آن در مسیر مهدویت و ارزشهای اسلامی باقی بماند.
