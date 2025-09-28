به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت تعلیم و تربیت در شرایط دشوار اقتصادی کشور، اظهار داشت: آموزش و پرورش بهعنوان رکن اساسی توسعه، در اولویت راهبردی دولت چهاردهم قرار گرفته و این نگاه نشاندهنده توجه ویژه رئیسجمهور به ارتقاء سلامت روانی و جسمی نسل آینده است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم گفت: بسیاری از این کشورها برای بازسازی زیرساختهای خود، آموزش و پرورش را محور توسعه قرار دادند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین افزود: این الگو میتواند برای ایران که در سالهای اخیر تحت فشار تحریمها آسیب دیده، درسآموز باشد.
احمدپور با انتقاد از غفلت نسبت به مسائل اصلی کشور تصریح کرد: تمرکز بر آموزش باید در صدر اولویتهای استان باشد و پرداختن به مسائل فرعی، ما را از مسیر اصلی توسعه دور خواهد کرد.
وی با قدردانی از نقش مؤثر خیران، صنعتگران و تولیدکنندگان استان قزوین در حمایت از آموزش و پرورش گفت: اگر همراهی این گروهها نبود، امروز همچنان شاهد تحصیل دانشآموزان در مدارس کپرنشین بودیم. با وجود چالشهای اقتصادی، این فعالان اقتصادی در کنار آموزش ایستادهاند و شایسته تقدیر هستند.
معاون استاندار قزوین با اشاره به نهضت عدالت آموزشی، از تفاهمنامههای منعقدشده در سفر ریاستجمهوری به استان خبر داد و افزود: اجرای این تفاهمنامهها باید با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: همچنین در قالب برنامه «چهارشنبههای صنعت»، استاندار قزوین ضمن رسیدگی به مسائل صنعتی، موضوع مدرسهسازی را نیز در دستور کار قرار داده و صنایع را به مشارکت در این حوزه ترغیب کردهاند.
احمدپور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مدارس استثنایی پرداخت و گفت: آموزش کودکان با نیازهای ویژه، نیازمند ریلگذاری دقیق و حمایت همهجانبه است. معلمان این حوزه کار بسیار ارزشمندی انجام میدهند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به آموزش و پرورش استثنایی در استان قزوین، خواستار اولویتدهی به تأمین سرویسهای ایاب و ذهاب دانشآموزان معلول با همکاری شهرداری شد.
احمدپور همچنین از دانشکده دندانپزشکی استان خواست تا در راستای رفع مشکلات بهداشتی دانشآموزان معلول، به موضوع پوسیدگی دندان آنان ورود کند.
وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی خانوادههای دانشآموزان استثنایی، از کمیته امداد خواست تا حمایتهای جدیتری در این زمینه داشته باشد و افزود: در هفته ملی کودک که از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برگزار میشود، باید با اجرای برنامههای شاد و بانشاط، زمینهساز روحیهبخشی به دانشآموزان مطابق با دستور رئیسجمهور باشیم.
