فعالسازی سهمیه واردات تولیدی برای پاییز ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد، پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده می‌شود سهمیه فصل پاییز واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت قابل استفاده شده است.‌

نحوه محاسبه *سهمیه تولیدی* پاییز ۱۴۰۴ مطابق با فرمول زیر است:

سهمیه تولیدی پاییز ۱۴۰۴ برابر است با ارز عملکرد تولید ۱۷ ماهه (سال ۱۴۰۳ + فروردین الی مرداد ۱۴۰۴)+ ارز برنامه تولید شهریور الی آذر ۱۴۰۴*

چنانچه این سهمیه از سهمیه قبلی که تا تابستان ۱۴۰۴ در اختیار واحدهای تولیدی بوده است کمتر باشد، سهمیه قبلی به قوت خود باقی خواهد بود.

سایر توضیحات ارائه شده در اطلاعیه قبلی در رابطه با سهمیه و مصارف حوزه تولید، به قوت خود باقیست.