واکنش استاندار کهگیلویه و بویراحمد به حواشی فیلم سوشون نسبت به قوم لر

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در واکنش به پخش سکانسی از سریال «سووشون» که در آن شأن قوم لر نادیده گرفته شده است، خواستار دقت و شناخت بیشتر فعالان فرهنگی از تاریخ و فرهنگ اقوام ایرانی در جهت تقویت وحدت ملی شد.
وی با اشاره به ابنکه در روزگاری که کشور بیش از پیش نیازمند همدلی و احترام به تنوع فرهنگی خویش است، افزود: پخش سکانسی از سریال «سووشون» که در آن شأن قوم بزرگ لر نادیده گرفته شد، موجب تأثر و رنجش مردمانی گردید که قرنها حافظ مرزها، میراثدار فرهنگ ایرانی و شریک بیادعای تمدن این سرزمین بودهاند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: قوم لر، نه صرفاً یک نام، بلکه نمادی از ایستادگی، آزادگی و اصالت فرهنگی است. مردمانی که با صدای عزت زیستهاند و شعلهی کرامت را در جان خود روشن نگاه داشتهاند.
وی تصریح کرد: هنر زمانی ماندگار است که از دل فرهنگ برخیزد، و رسانه زمانی اعتبار دارد که آینهی حقیقت باشد، نه ابزار تحریف. بازنمایی نادرست قوم لر در این اثر نمایشی، ناشی از ناآگاهی و بیتوجهی به تاریخ و هویت ایرانزمین است.
رحمانی بیان کرد: فرهنگ قوم لر چنان ریشهدار و استوار است که هیچ تصویر نادرستی توان خدشهدار کردن آن را ندارد. با اینحال، تأسفبار است که هنر، بهجای ابزاری برای همدلی، به عاملی برای هتک حرمت اقوام بدل شود.
وی ابراز کرد: از همه فعالان فرهنگی و هنری انتظار میرود با شناخت دقیقتر از تاریخ و فرهنگ اقوام ایرانی، در مسیر تقویت وحدت ملی و پاسداشت کرامت انسانی گام بردارند.
