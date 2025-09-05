توفان پیپا به غرب ژاپن رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، آژانس جهانی هواشناسی اعلام کرد: توفان پیپا صبح جمعه به استان واکایاما در غرب ژاپن رسید و انتظار می‌رود باران‌های شدیدی را در مناطق وسیعی به همراه داشته باشد و خطر سیل و رانش زمین افزایش یابد.

طبق اعلام آژانس هواشناسی ژاپن، پانزدهمین توفان این فصل حدود ساعت ۱ بامداد به وقت محلی روز جمعه به استان کوچی در جزیره اصلی شیکوکو رسید و سپس در امتداد ساحل اقیانوس آرام به سمت شرق حرکت کرد و حدود ساعت ۹ صبح به وقت محلی دوباره در بخش شمالی استان واکایاما فرود آمد.

توفان پیپا اکنون در امتداد ساحل اقیانوس آرام ژاپن به سمت شرق در حرکت است و انتظار می‌رود تا حوالی عصر جمعه به مناطق کینکی، توکای، کانتو-کوشین و توهوکو برسد.

انجمن هواشناسی ژاپن اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت تا صبح شنبه، انتظار می‌رود تا ۳۰۰ میلی‌متر باران در منطقه کانتو-کوشین از جمله توکیو ببارد، که برای منطقه توکای ۲۵۰ میلی‌متر و برای منطقه کینکی ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

با توجه به اینکه باران‌های شدید مناطق وسیعی از جمله مناطق شمال شرقی توهوکو تا غرب کینکی را در بر گرفته است، مقامات هواشناسی خواستار احتیاط در مورد رانش زمین، سیل در مناطق پست و طغیان رودخانه‌ها شدند.