وضعیت دریایی سواحل و فراساحل استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا ظهر شنبه وضعیت دریایی نسبتاً آرامی برای سواحل و فراساحل استان پیش‌بینی می‌شود و از ظهر شنبه با افزایش سرعت وزش باد، دریا در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین امروز و فردا، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در مناطق شرقی و بخش‌های جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در برخی مناطق استان بویژه مناطق شرقی و ارتفاعات جنوبی افزاش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بین کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی - جنوب غربی گاهی شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام ناپایداری جوی گاهی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.