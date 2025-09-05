امام جمعه میناب: اتحاد سپر محکم امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن ابراهیمی در خطبه‌های نمازجمعه میناب با تبریک ولادت بابرکت پیامبر اکرم (ص) و آغاز هفته وحدت، بر لزوم اتحاد و همدلی در میان مسلمانان تأکید کرد و اظهار کرد: اتحاد و همدلی سپر مستحکم امت اسلامی و ملت ایران است و ما باید با همدلی و همکاری به ایجاد جامعه‌ای محکم و پایدار دست یابیم.

وی افزود: پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان محوری برای وحدت مسلمانان شناخته می‌شود و رسالت امروز ما این است که از آموزه‌های ایشان بهره‌برداری کنیم و بر اساس اصول و ارزش‌های اسلامی، با یکدیگر به عنوان یک امت واحد زندگی کنیم.

امام جمعه میناب همچنین به چالش‌های پیش‌روی دنیای اسلام اشاره کرد و گفت: امروز دنیای اسلام با مشکلات جدی مواجه است و تنها راه رهایی از این مشکلات، اتحاد واقعی و برادری صمیمانه در میان مسلمانان است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش نخبگان و نهادهای دینی در تقویت روحیه وحدت، از همه مسلمانان خواست تا با اتحاد و همبستگی، در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام مقاومت کنند و فضای همدلی و مودت را در جامعه گسترش دهند.

امام جمعه میناب گفت: ما با اتحاد مقدس و همدلی، اتحاد تا مقدس رژیم جعلی و آمریکا جنایتکار درهم خواهیم شکست.