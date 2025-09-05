به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر ابهر، مؤمنین را به رعایت تقوا و خداترسی دعوت کرد و با استناد به آیات قرآن کریم، بر اهمیت انجام کارهای خیر و باقی ماندن آنها نزد خداوند متعال تأکید کرد.
وی با اشاره به جمعآوری کمکهای مردمی برای مردم مظلوم غزه در قالب پویش ایران همدل گفت: کمکهای شما، چه اندک و چه بسیار، نزد خدا محفوظ است و خداوند برکت ویژهای به آن میدهد. بیش از آنکه پول مهم باشد، حضور و همدلی شما برای مردم محاصرهشده غزه، روزنه امیدی است که نشان میدهد مسلمین به فکر یکدیگرند.
امام جمعه ابهر با تبریک ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: وحدت اسلامی ریشه در قرآن و سیره اهل بیت دارد و هیچیک از ائمه (ع) بر طبل تفرقه نکوبیدند. امروز دشمن مشترک، همه مسلمانان را هدف گرفته است؛ چه شیعه و چه سنی. بنابراین باید حول محور پیامبر و قرآن متحد شویم.
وی با بیان اینکه وحدت بین شیعه و سنی باید الگوی انسجام داخلی نیز باشد، خاطرنشان کرد: وقتی میتوانیم با برادران اهل سنت خود به وحدت برسیم، حتماً باید با هممذهبان، همشهریان و هموطنان خود نیز اتحاد داشته باشیم. دشمن نباید با سخنان تفرقهانگیز ما را چندپاره کند؛ ما امت واحد هستیم.
امام جمعه ابهر با اشاره به اجلاس اخیر شانگهای در چین گفت: این اجلاس امروز کارکردی ترکیبی در حوزه اقتصاد و امنیت پیدا کرده است و میتواند ظرفیتی در برابر نظم تکقطبی غرب باشد. اما باید قراردادها از حالت کاغذی خارج شود و به مرحله عمل برسد. ایران باید با نگاه راهبردی در اقتصاد و سیاست، از این ظرفیتها برای ایجاد یک قطب جدید جهانی بهره ببرد.
مرادپور همچنین به تحولات منطقهای اشاره و اضافه کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، دشمن به دنبال تضعیف جبهه مقاومت و طراحی علیه حزبالله، حشدالشعبی و یمن است، اما انشاءالله مقاومت با اتحاد خود مانع تحقق این سناریوها خواهد شد.
