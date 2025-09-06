نفرات برتر کامپوند و ریکرو رنکینگ کشوری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مرحله دوم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان در بخش کامپوند و ریکرو در ۲ گروه آقایان و بانوان و ۲ رده سنی نوجوانان و جوانان با حضور حدود ۳۰۰ ورزشکار از سیزدهم تا چهاردهم شهریور ماه به میزبانی ورزشگاه تختی تبریز برگزار و نتایج آن به ترتیب ذیل مشخص شد؛

رده نوجوانان:

کامپوند بانوان: مقام اول: زهرا غلامی از بوشهر مقام دوم: فاطمه شکری از آذربایجان شرقی مقام سوم: زینب ابراهیم‌زاده طاری

کامپوند آقایان: مقام اول: مهرداد بهروزی از همدان مقام دوم: محمدطاها یعقوبی دوست از خوزستان مقام سوم: سیدپارسا حیدری منش از تهران

ریکرو بانوان: مقام اول: مطهره السادات منتظری از یزد مقام دوم: زهرا سادات میرعظیم از مرکزی مقام سوم: پرینا امیربرخوردار از تهران

ریکرو آقایان: مقام اول: محمدحسن ابراهیم‌زاده از بوشهر مقام دوم: امیررضا میشکار از تهران مقام سوم: محمدمهدی ناظمی از فارس

رده جوانان؛

کامپوند بانوان: مقام اول: رونیا رضوی مشعوف از همدان مقام دوم: سنا پورحسین از آذربایجان شرقی مقام سوم: روژین مشعلی از تهران

کامپوند آقایان: مقام اول: پارسا کیماسی از قزوین مقام دوم: مهدی عاشق زاده از آذربایجان شرقی مقام سوم: امیرارسلان حسینی از مرکزی

ریکرو بانوان: مقام اول: سارای زینالی از آذربایجان شرقی مقام دوم: ساینا کشاورزی از فارس مقام سوم: السا بهرادفر از آذربایجان شرقی

ریکرو آقایان: مقام اول: فائز محمدی از آذربایجان شرقی مقام دوم: فرساد حاجتی از مرکزی مقام سوم: مهرشاد اسلامی نیا از تهران