علیدادی سلیمانی: قدرت هر کشور به عمق علمی آن بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، صبح سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه اطهره ارجمند کرمان گفت: شرط اصلی دانش آموزی که میخواهد دانش آن ماندگار باشد، این است تمرکز بردانش و آموختههای خود را چندباره تکرار کند تا این معارف در ژرفای ذهن و جان او بنشیند.
وی با اشاره اینکه اساس تعلیم و تربیت، توجه به خود است، افزود: هر دانشآموز باید با ویژگیهای منحصر به فرد خود را بیابد و هر یک از شما دانش آموزان دنیایی از ارزشها هستید که میتوانید منشأ تحرک و تحول باشید.
امام جمعه کرمان مدارس و مراکز آموزشی را کانون اندیشهسازی خواند و خاطرنشان کرد: بحث اصلی، منشأ تحول است و جامعهای که فهم عمیقتری دارد، نه تنها مورد احترام است، بلکه با تاریخ پیوند میخورد.
حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، گفت: هرچه این زینتِ فهم را بیشتر کسب کنیم، بیشتر به تاریخ وصل شده و در حافظه نسلهای بعد ماندگار و مورد تکریم قرار میگیریم؛ همانگونه که امروز ما مسافران علم پیشینیان هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان علم را منشأ قدرت یک کشور دانست و تصریح کرد: قدرت هر کشور به عمق علمی آن بستگی دارد و هرچه این عمق بیشتر باشد، آن کشور میتواند قدرت بیشتری داشته باشد و در زمره جوامع مقتدر جهان قرار گیرد.
وی خطاب به دانشآموزان عزیز گفت: شما در شرایط حساس و مهمی گام به عرصه علم نهادهاید و مأموریت شما در این دهه، بسیار سنگین است.
علیدادی سلیمانی، افزود: موفقیت شما دانش آموزان در گرو آن است که گام به گام همراه با مربیان خود، تربیت و تحریک جدی اندیشه را سرلوحه کار خویش قرار دهید.
نظر شما