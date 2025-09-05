به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره با اشاره به آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه از هدف قرار گرفتن برج های این شهر خبر داد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی برج مشتهی در شهرغزه را بمباران کرد.

همچنین جنگنده های رژیم صهیونیستی برج مسکونی در منطقه انصار در غرب شهر غزه را بمباران کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: ساختمان هایی که به زیر ساختهایی نظامی تبدیل شده است را هدف قرار می دهیم تا عملیات نظامی علیه شهر غزه را گسترش دهیم. ما فعالیت گسترده حماس در شهر غزه به ویژه برج های بلند را رصد کردیم. حماس ابزارهای اطلاعاتی و موشک انداز و مراکز کنترل در برج های غزه مستقر کرده است.

گفتنی است که یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دقایقی قبل از آغاز حملات گسترده به شهر غزه خبر داد.