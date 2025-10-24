باوقار: حضرت زینب( س) مظهر عفاف و حجاب و الگوی مقاومت و اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا با وقار ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته مشگین شهر با تبیین ابعاد زیست انسانی گفت: قرآن کریم در تمام ابعاد زندگی انسان از جمله ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تاثیرمستقیم دارد.

وی توجه به سیره اهل بیت، ولایت مداری، طاعات وبندگی، خوش خلقی، دستگیری از نیازمندان ونیکی به اهل خانواده را از دیگر الزامات زیست انسانی بیان کرد.

امام جمعه مشگین شهر گفت: قرآن کامل‌ترین نسخه سعادت بشراست که از آفرینش تا معاد در زندگی انسان نقش اساسی دارد.

وی با اشاره به اینکه حضرت زینب (س) مظهر عفت و حجاب، حیا، پاکدامنی و الگوی مقاومت و اقتدار است، بیان کرد: بانوان باید زینب گونه در ترویج عفاف و حجاب پیشقدم باشند و شکسته شدن حریم عفت عمومی جامعه را در حقیقت شکسته شدن حریم دین وقرآن بدانند.

خطیب جمعه همچنین ازعوامل انتظامی خواست بطورجدی با شرب خمر در برخی از رستوران‌ها، اماکن عمومی وه تلها برخورد کنند.

امام جمعه مشگین شهردر ادامه با گرامیداشت سالروز ولادت شیرزن دشت کربلا حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، حضرت زینب (س) را مظهر عفت، حیا، پاکدامنی وشجاعت بیان کرده، بانوان به الگو گیری از آن حضرت سفارش کرد.

حجت الاسلام با وقار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مدال آوران ورزشی و المپیادهای علمی به اهمیت این دیداردرعرصه بین المللی پرداخت.

وی گفت: این دیدار نشان داد که برخلاف تبلیغات دشمن، مقام معظم رهبری همچنان محکم و استوار در دیدارهای عمومی شرکت می‌کند و قاطع تراز هر زمان دیگری در مقابل استکبار جهانی وصهیونیسم ایستاده است.

حجت الاسلام با وقار اضافه کرد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری ایران اسلامی ذره‌ای از حقوق قانونی خود از جمله استفاده از فن آوری هسته‌ای عقب نشینی نخواهد کرد و مراکز هسته‌ای به هیچ وجه تعطیل نخواهد شد.

امام جمعه مشگین شهر در پایان خاطر نشان کرد: امریکا رو به افول است و با کاهش تدریجی قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظام سلطه از صفحه جهان حذف خواهد شد.