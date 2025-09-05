شور و حال امت احمد در سنندج؛پذیرایی از هزاران نفر با شربت و لقمه نذری

محمد حسن کهریزی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین سال است که در جشن امت احمد حضور داریم و با همراهی خادمان شربت و لقمه غذا برای مهمانان آماده و توزیع شد هدف ما ایجاد لحظاتی خوش و خاطرهانگیز برای مردم است.
وی ادامه داد: استقبال گرم و لبخند مردم انگیزه خادمان را دوچندان کرده و نشان میدهد که خدمت صادقانه و همراهی با مردم، جلوهای ویژه از محبت، همدلی و شور معنوی در جشن ایجاد میکند.
کهریزی گفت: امروز در این غرفه پنج نفر خادم مهمانان جشن پیامبر رحمت بودند و هزاران نفر پذیرایی شدند.
خادمان مسجد امام حسین با حضور خود در جشن امت احمد نشان دادند که عشق به خدمت و دلسوزی، حتی در سادهترین اقدامها مانند توزیع غذا و شربت، میتواند فضای جشن را پر از محبت، شادی و همدلی کند.
