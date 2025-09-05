محمد چشمه کبودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین سالی است که در جشن امت احمد حضور داریم و با همراهی خادمان نان و برساق برای مهمانان آماده و توزیع می‌کنیم.

وی ادامه داد: مشاهده شور و شوق مردم هنگام دریافت نان انگیزه خادمان را دوچندان کرده و نشان می‌دهد که حتی ساده‌ترین خدمت با عشق می‌تواند دل‌ها را به هم نزدیک و جشن را پر از محبت کند.

چشمه کبودی گفت: حضور خادمان این غرفه جلوه‌ای از تلاش، خدمت صادقانه و عشق به سنت‌های اصیل را در جشن امت احمد به نمایش گذاشت.

در این جشن بزرگ، حضور مردم با هر عقیده و مذهبی در کنار یکدیگر، تجلی واقعی وحدت و همدلی امت اسلامی بود و شور و شعف آنان، نمایانگر محبت و انسجام مسلمانان در سایه پیامبر رحمت بود.

جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» امسال برای سومین سال متوالی و به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم در شهر سنندج برگزار شده و در این مراسم جشن ۱۳۰ غرفه برای ارائه خدمت رایگان به مردم برگزار شده است.