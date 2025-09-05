تغییر موازنه قدرت جهانی؛ ایران در کانون تحولات اجلاس شانگهای

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود ترابی، در خطبههای نماز جمعه گنبدکاووس از برگزاری جشن بزرگ و مردمی وحدت در هفته وحدت خبر داد و گفت: در این هفته، در هشت استان کشور جشنهایی تحت عنوان جشن امت احمد برگزار میشود که مهمترین آنها در سنندج و گنبدکاووس برگزار خواهد شد.
وی افزود: این جشن بزرگ در عصر روز چهارشنبه ۱۷ ربیعالاول، همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص)، از ساعتهای اولیه عصر با برپایی موکبهای مختلف و جشنهای خیابانی آغاز خواهد شد
گنبدکاووس، نماد همبستگی و هویت ملی
امام جمعه گنبدکاووس تاکید کرد: این جشن نه تنها به همبستگی اقوام مختلف در این شهرستان میانجامد، بلکه گنبدکاووس را بهعنوان یک شهر مهم در ایران اسلامی معرفی میکند. برج قابوس، بهعنوان نماد تاریخی و فرهنگی، در کنار این همبستگی، هویت ویژهای به شهرستان خواهد بخشید.
وی در ادامه افزود: این گونه برنامهها بهطور مستقیم بر معرفی بهتر شهرستان گنبدکاووس به ایران اسلامی و حتی به جهانیان تأثیر خواهد گذاشت.
ایران قوی؛ دستیابی به آرمانها از مسیر وحدت
ترابی همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره «ایران قوی» اشاره کرد و گفت: ایران قوی بر دو پایه علم و دین استوار است. این دو پایه، بدون وحدت و اتحاد مردم، بهویژه در شرایط فعلی، ممکن نخواهد بود.
امام جمعه گنبدکاووس در ادامه ضمن تبریک به تیم والیبال جوانان ایران که در مسابقات جهانی قهرمان شدند، گفت: این تیم، بهترین مدال ممکن را از رهبر معظم انقلاب دریافت کردند. این افتخار، علاوه بر دستاورد ورزشی، نشانهای از عزت و عظمت ایران است.
وی همچنین به موفقیتهای علمی ایران اشاره کرد و گفت: پنج جوان نخبه اخترشناس کشورمان در المپیاد جهانی اخترشناسی حضور داشتند و هر پنج نفر مدال طلا دریافت کردند. این دستاورد در کنار کسب رتبه سوم جهان، نشان از پیشرفت روزافزون ایران در زمینههای علمی است.
نقش کلیدی ایران در اجلاس شانگهای
امام جمعه گنبدکاووس در بخش دیگری از سخنان خود به اجلاس شانگهای اشاره کرد و گفت: این اجلاس، که پس از ۸۰ سال از جنگ جهانی دوم با حضور نمایندگان بیش از نیمی از جمعیت جهان برگزار شد، نقش ایران را بهطور ویژهای برجسته کرد.
وی ادامه داد: با برگزاری این اجلاس، شاهد شکلگیری یک تغییر قدرت در سطح جهانی هستیم. قدرت جهانی از محور استکبار به سمت محور مقاومت در حال حرکت است، و ایران در این روند نقشی بسیار مهم و کلیدی دارد.
ترابی با بیان اینکه ایران در مسیر پیشرفت و قدرت جهانی قرار دارد، بر اهمیت وحدت داخلی در تقویت جایگاه کشور تأکید کرد و از همه اقوام و ملت ایران خواست که در کنار هم برای ساختن آیندهای روشنتر گام بردارند.
