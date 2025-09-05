وحدت مسلمانان سد نفوذ دشمنان و شرط بقای امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به تلاش تاریخی دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان، بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی به عنوان مهم‌ترین راهبرد مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی تأکید کرد.

وی گفت: از آغاز اسلام، دشمنان با دامن زدن به اختلافات قومی، نژادی، طایفه‌ای و حتی رنگ پوست، در پی تضعیف امت اسلامی بوده‌اند اما پیامبر اکرم با فرمان الهی همه این مرزها را کنار زد و تقوا را معیار برتری معرفی کرد.

امام جمعه آوج عنوان کرد: امام خمینی (ره) نیز با شناخت دقیق روزنه‌های اختلاف، ابتکار هفته وحدت را مطرح کرد تا شیعه و سنی در کنار هم بایستند و از تفرقه فاصله بگیرند.

امام جمعه آوج با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در منطقه، اظهار داشت: دشمن با تجهیز مزدوران خود تلاش می‌کند مسلمانان را به صف‌های طولانی برای تأمین مایحتاج اولیه بکشاند.

وی تأکید کرد: مردم بیدار دل ایران اسلامی فریب این القائات را نمی‌خورند و با صلح و سازش در کنار هم زندگی می‌کنند.

موسوی اتحاد مسلمانان را واجب شرعی و سیاسی دانست و گفت: اگر امت اسلام متحد باشد، دشمن نمی‌تواند از آن سوی دنیا لشکرکشی کند یا پایگاه نظامی در کشورهای اسلامی ایجاد نماید.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مردم مظلوم غزه، خواستار حمایت جدی از آنان شد و افزود: مردم غزه گرسنه و تحت ظلم هستند و وظیفه ماست که از آنان دفاع کنیم و اجازه ندهیم اسرائیل جنایتکار به اهدافش برسد.

امام جمعه آوج با گرامی‌داشت یاد شهدای یمن، گفت: دشمن گمان می‌کند با کشتن مبارزان یمنی می‌تواند این ملت را شکست دهد، اما مردم یمن با قدرت بیشتری در برابر اسرائیل ایستاده‌اند.

حجت الاسلام موسوی تأکید کرد: اگر دفاع در جنگ اخیر ادامه می‌یافت، اثری از اسرائیل باقی نمی‌ماند و اگر دوباره خطایی از آن‌ها سر بزند، با شدت بیشتری پاسخ داده خواهد شد و نابودی کامل آن‌ها را رقم خواهد زد.

حجت‌الاسلام موسوی به نقش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت: اگر این کشورها دست به دست هم دهند، می‌توانند از تک‌قطبی شدن جهان جلوگیری کنند و سلطه آمریکا و ایادی‌اش را در اقتصاد و سیاست جهانی به چالش بکشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وحدت نه‌تنها راه نجات امت اسلام، بلکه کلید اقتدار ایران اسلامی است. باید این سرمایه الهی را حفظ کنیم تا بتوانیم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر باشیم.