به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در جلسات هیئت دولت در طول یک سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ جلسه هیئت دولت و بیش از یک‌هزار جلسه کمیسیون‌های اصلی، فرعی و تخصصی در طول سال گذشته با حضور اعضای دولت برگزار شده است.

دبیر هیئت دولت با بیان اینکه در طول یک‌سال گذشته همچنین بیش از ۹۰۰ مسئله در دولت مطرح و پیگیری شده است، گفت: تصویب آئین‌نامه‌های قانون برنامه در دولت چهاردهم، نسبت به سایر دولت‌ها بالاترین رشد را داشته است؛ ۷۵ درصد از آئین‌نامه‌های تکلیفی دولت تاکنون تصویب شده و در کمیسیون‌ها در حال سیر فرآیند رسیدگی است.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم تلاش می‌کند موضوعات اساسی و کلان را در دستور کار خود قرار دهد، تصریح کرد: قانون بودجه و تکالیفی که برای قوانینی همچون قانون زیرساخت و قوانین تأمین مالی پیگیری می‌شود از این جمله هستند. به عبارت دیگر تفاوت نگرش این دولت با سایر دولت‌ها این است که دولت چهاردهم مسئله‌محور است.

تقوی‌نژاد با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد و معیشت مردم برای شخص رئیس جمهور و دولت چهاردهم، تاکید کرد: موضوعات اساسی همچون معیشت مردم، با بیش از ۴۰ درصد، بخش مهمی از مصوبات دولت را به خود اختصاص داده است چرا که معیشت مردم، توجه به اقشار کم‌درآمد، حفظ قدرت خرید آنان، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی و توجه به مناطق کمتر برخوردار از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در سال نخست فعالیت بوده است.

وی در پایان گفت: نکته اساسی که به عنوان دبیر هیئت دولت باید به آن اشاره کنم این است که تغییر نگرش در دولت، تنها به آئین‌نامه و مسائل روزمره دستگاه‌ها نیست بلکه ما مسئله‌یابی می‌کنیم و برای حل آنها از کارشناسان و نخبگان درون و برون دولت کمک می‌گیریم.

تقوی‌نژاد تصریح کرد: در طول هفته بیش از یک‌هزار نفر ساعت کار کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و اصلی دولت صورت می‌گیرد که حاصل آن در جلسات روزهای یکشنبه و چهارشنبه دولت مطرح و به بحث گذاشته می‌شود.