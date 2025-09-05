حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کنارگذر همدان اظهار کرد: پروژه کنارگذر همدان در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و در فهرست ۲۰ پروژه اصلی کشور قرار گرفت که اعتبارات آن از محل جدول موسوم به «گلوبال» تخصیص می‌یافت.

وی افزود: با تغییرات ایجاد شده در سال‌های بعد، این پروژه به ذیل پیوست یک بودجه منتقل شد و در کنار سه پروژه ملی دیگر شامل محورهای همدان–رزن، همدان–بیجار و مرادبلاغی–قهاوند قرار گرفت.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: بودجه کل مصوب برای این چهار طرح در بهترین شرایط ۲۰ میلیارد تومان بوده و حداکثر تخصیص آن به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد؛ به این معنا که هر پروژه سالانه حدود یک و نیم میلیارد تومان دریافت کرده که حتی هزینه سوخت ماشین‌آلات و نگهبانی هم محسوب نمی‌شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: در طرح جامع شهری، ساخت رینگ سوم به طول ۱۸ کیلومتر با کاربری‌های تجاری، مسکونی و خدماتی پیش‌بینی شده که علاوه بر تسهیل دسترسی‌ها، موجب توسعه محدوده شهری و انتقال بار ترافیکی خواهد شد.

وی عنوان کرد: این رینگ از جاده کرمانشاه آغاز می‌شود، از پشت فرودگاه عبور کرده و به جاده ملایر متصل می‌شود. عرض این مسیر بین ۷۵ تا ۱۲۰ متر متغیر خواهد بود و چندین لاین رفت و برگشت در اختیار خودروها قرار می‌گیرد. در دو طرف مسیر نیز امکان ایجاد واحدهای تجاری و مسکونی وجود دارد که به دنبال آن، زندگی شهری به این محدوده کشیده شده و قیمت مسکن نیز کاهش می‌یابد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تفاوت اساسی کنارگذر فعلی با رینگ سوم بیان کرد: کنارگذر، تنها ادامه همان آزادراه ساوه است که به سمت صالح‌آباد و مناطق دیگر می‌رود، اما رینگ سوم جز ساختار توسعه شهر محسوب می‌شود.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه آب شرب همدان در اولویت است، خاطرنشان کرد: رینگ سوم نیز یک پروژه شهری منطبق با طرح جامع حمل‌ونقل است، اما کنارگذر یک طرح ملی محسوب می‌شود که چهار یا پنج استان را به هم متصل می‌کند.

وی افزود: بنابراین، تأمین اعتبار آن برعهده دولت است و نباید صرفاً به تلاش‌های نماینده یا یک شهر محدود شود. استان‌های ذینفع از جمله کردستان، کرمانشاه و ایلام نیز باید برای ساخت آن وارد عمل شوند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تاکنون توانسته‌ایم آزادراه را از تهران تا نزدیکی پل انبار گندم همدان برسانیم و ادامه مسیر نیازمند عزم ملی و تأمین منابع قابل توجه است.