چالش خوراک در صنعت پتروشیمی؛ ۲۲ درصد ظرفیت خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نشست خبری امروز گزارشی از عملکرد و پروژه‌های این مجموعه ارائه کرد.

عباس‌زاده با اشاره به تأثیر برخی حوادث بر روند تولید گفت: «در سال جاری ۳۲ میلیون تن محصول تولید و ۱۳ میلیون تن صادر شده است.» به گفته وی، در بازار داخلی نیز افزایش تولیدی به ارزش ۴ میلیارد دلار ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مرور طرح‌های در دست اجرا افزود: «در مجموع ۱۵ طرح پتروشیمی، ۳ طرح تأمین خوراک و ۴ طرح سرویس جانبی در دستور کار قرار دارد که از این میان، ۶ طرح به بهره‌برداری رسیده اما هنوز به طور رسمی افتتاح نشده‌اند؛ از جمله طرح جمع‌آوری گازهای مشعل بیدبلند.»

عباس‌زاده سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای طرح‌های به بهره‌برداری‌رسیده را ۶ میلیارد دلار و ظرفیت آن‌ها را ۹.۸ میلیون تن عنوان کرد. او در ادامه، کمبود خوراک را مهم‌ترین چالش صنعت پتروشیمی دانست و توضیح داد: «در حال حاضر به ظرفیت ۱۰۰ میلیون تن رسیده‌ایم که ۲۲ درصد آن بلااستفاده مانده است. یکی از راهکارهای تأمین خوراک، سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های پتروشیمی در حوزه بالادستی است.»

