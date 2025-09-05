به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا موسوی واعظ جمعه شب در جشن میلاد پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) که در آمل برگزار شد، به جایگاه والای سادات و اولاد پیامبر (ص) اشاره کرد و گفت: پیامبر از سادات و اولاد ایشان بودند و این بزرگان همواره مورد احترام و ارادت مردم بوده‌اند و وقتی این بزرگواران از دنیا می‌روند، برایشان گنبد و بارگاه ساخته می‌شود و امامزاده‌ها به یادگار می‌مانندو این موضوع نه تنها باعث آبادانی روستاها و شهرها می‌شود، بلکه به نوعی مایه برکت و رونق آن منطقه است.

وی افزود: در برخی روستاهای مازندران که امامزاده‌ای نداشتند، مردم از قم سادات را دعوت کردند تا برایشان منبر بروند و روضه بخوانند و به مرور آن منطقه متبرک و آباد شد و علاقه و ارادت مردم به سادات و امامزادگان نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگی و دینی آنهاست.

وی همچنین به نقش شیعیان مازندران در یمن اشاره کرد و گفت: علوی‌ها که قصد تشکیل حکومت در یمن داشتند، از مازندران نیروهای فرمانده، عالم و سرباز را به یمن بردند که اصالتشان مازنی است. این نشان از عمق ارتباط فرهنگی و مذهبی مازندران با دیگر نقاط جهان اسلام دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه مادران در تربیت فرزندان و نقش آنها در انتقال محبت و آموزه‌های دینی اشاره کرد و اظهار داشت: مادران باید محبت و آموزه‌های قرآنی و اهل بیت را در دل فرزندانشان بنشانند و از ترساندن و ایجاد کینه پرهیز کنند. کودکانی که از پلیس یا هر نماد دیگری از کودکی ترسانده شوند، در بزرگسالی اعتماد لازم را نسبت به آن نخواهند داشت.

وی همچنین تجربه شخصی خود را در ارتباط با حفظ قرآن توسط کودکان بیان کرد و گفت: این نشان می‌دهد که حافظ قرآن شدن فقط با فشار نیست بلکه نیاز به انس واقعی مادر و فرزند با قرآن دارد. برخی مادران تنها قرآن را در بغل فرزندانشان می‌گذارند بدون اینکه خودشان انس داشته باشند، بنابراین انتظار حافظ قرآن شدن بی‌مورد است.

وی در پایان از اهمیت محبت، صلح و مهربانی در خانواده‌ها سخن گفت و خاطرنشان کرد: زندگی خانوادگی باید بر پایه محبت و تفاهم باشد و از کینه و ترساندن یکدیگر پرهیز شود. قرآن و اهل بیت بهترین الگو برای تربیت فرزندان و تحکیم بنیان خانواده‌ها هستند.