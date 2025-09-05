سانحه برخورد دو خودروی سواری در خراسان شمالی ۷ مصدوم در بر داشت

ابوالفضل محبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر جمعه گزارشی مبنی بر برخورد خودروی پژو پارس با مزدا در محور آشخانه به جنگل گلستان، بعد از روستای جوزک، از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر احمر خراسان شمالی دریافت شد.

وی در ادامه افزود: بلافاصله تیم‌های امداد و نجات پایگاه چمن بید به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی اولیه مشخص شد که این حادثه ۷ مصدوم داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی تصریح کرد: امدادرسانی اولیه برای مصدومان انجام شد و با همکاری اورژانس، تمامی مصدومان به مرکز درمانی منتقل شدند.