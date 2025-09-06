اهدای ۱۱۵ تخته فرش به حرم حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضوی ضمن تبریک اعیاد ماه ربیع الاول، اظهار کرد: به مناسبت اعیاد این ماه مبارک، مفروش شدن دو محوطه ورودی شبستان امام خمینی (ره) و ورودی رواق خواهران در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اداره خدمات اماکن آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) اضافه کرد: دو ورودی شبستان به ترتیب با ۶۸ و ۱۸ فرش ۶ متری مفروش شدند که در مجموع متراژ آن به ۵۱۶ متر مربع می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه برای مفروش شدن محوطه ورودی رواق خواهران نیز از ۲۹ فرش استفاده شد، اظهار کرد: تمام این فرش‌ها توسط بانیان و خیرین تهیه و به این آستان مقدس اهدا شده است.