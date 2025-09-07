به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی به میزبانی زاگرب کرواسی از هفته آینده آغاز خواهد شد و امیرعلی آذرپیرا نماینده ایران در وزن ۹۷ کیلوگرم خواهد بود. آذرپیرا با وجود عمل جراحی و مصدومیت شدید بعد از المپیک پاریس و ۹ ماه دوری از میادین، به چرخه انتخابی تیم ملی بازگشت و با شکست احمد بذری حریف نهایی خود، بهعضویت تیم ملی درآمد.
مهمترین حریف آذرپیرا در این مسابقات احمد تاج الدینوف کشتی گیر روسی الاصل از کشور بحرین است. او از سال ۲۰۲۳ تا به الان در هیچ مسابقهای شکست نخورده و قهرمانی در آسیا، جهان، بازیهای آسیایی و المپیک را در کارنامه دارد. دومین حریف مطرح و اصلی آذرپیرا عبدالرشید سعدالهیف از روسیه است که سال گذشته مدال طلای وزن ۹۲ کیلوگرم را از چنگ کامران قاسمپور درآورد.
به غیر از این دو نفر که حریفان جدی امیرعلی آذرپیرا محسوب میشودند، ماگومدخان ماگومدوف کشتی گیر روسی الاصل جمهوری آذربایجان که مدال برنز المپیک پاریس و مدالهای نقره و برنز جهان را در کارنامه دارد، کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از آمریکا، گیوی ماتچراشویلی دارنده مدال نقره المپیک پاریس و مدالهای برنز جهان از گرجستان، آرش یوشیدا کشتی گیر دورگه ایرانی، ژاپنی که مدال طلای آسیا ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد و رضابک آیتموخان قهرمان وزن ۹۲ کیلوگرم جهان و قهرمان وزن ۹۷ کیلوگرم زیر ۲۳ سال جهان از قزاقستان دیگر حریفان دارنده مدال برنز المپیک در مسابقات جهانی هستند.
امیرعلی آذرپیرا ملیپوش کشتی آزاد ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور در مسابقات جهانی و رویارویی با حریفان خود گفت: مسابقات جهانی همیشه جزو سختترین مسابقات بوده و سال به سال هم در تمامی اوزان سختتر میشود. اما خدا را شکر تیم ما شرایط خوبی دارد و امیدواریم بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.
وی گفت: واقعاً پیشبینی در مورد نتیجه مسابقات جهانی سخت است، همه حریفان و مدعیان با تمام توان به میدان میآیند و کار سختی داریم اما امیدوارم تیم قهرمان شود و همه کشتیگیران به مدال برسند.
ملیپوش وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد در پاسخ به این سوال که آیا تاجالدینوف از بحرین و سعداللهیف از روسیه رقبای او برای کسب مدال طلا هستند، گفت: تاجالدینوف و سعداللهیف هر دو جزو حریفان سرسخت این وزن محسوب میشوند اما به غیر از این دو نفر حریفان قدرتمندی در وزن ۹۷ حضور دارند. در این وزن بزرگان کشتی جهان حضور دارند و کار بسیار سخت است و به همین خاطر باید در بهترین شرایط باشم تا عملکرد قابل قبولی ارائه دهم.
آذرپیرا در واکنش به پاداش مسابقات جهانی و صحبتهای علیرضا دبیر مبنی بر اینکه کشتیگیران نباید برای پول رقابت کنند، گفت: کشتی رشتهای است که پول در آن نیست و رقابت در این رشته براساس عشق و علاقه است. ما همیشه به امید بالا بردن پرچم ایران روی تشک میرویم و با توان توان میجنگیم. اولویت اول به اهتزاز درآمدن پرچم ایران است و پس از آن به مسائل مالی توجه میکنیم. ما به عشق مردم و به اهتزاز درآمدن پرچم ایران میجنگیم. امیدوارم در مسابقات جهانی بهترین اتفاق برای کشتیگیران ایران رقم بخورد.
وی گفت: این پاداشها هم به همه کشتیگیران انگیزه میدهند و امیدوارم همه کشتیگیران با تمام توان روی تشک بروند و بتوانند مزد زحمتهای این چند وقت خود را با کسب مدال خوش رنگ جهانی به دست بیاورند.
نظر شما