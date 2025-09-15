به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل دادههای هواشناسی، امروز دوشنبه، استان یزد تحتتأثیر سامانه پرفشار جنبحارهای قرار دارد که موجب پایداری کامل جو، آسمانی صاف و افزایش محسوس دما شده است. همچنین وزش باد ملایم تا متوسط از سمت شرق تا جنوب شرقی در برخی ساعات روز پیشبینی شده و هیچگونه ناپایداری خاصی در سطح استان مشاهده نمیشود.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) آسمانی صاف، حداقل دما ۲۶ و حداکثر ٣۶ درجه، وزش باد خفیف، گرمای روزانه محسوس و در مناطق جنوبی (مهریز، خاتم) حداقل دما ۲۴ و حداکثر ٣۴ درجه، تابش شدید خورشید در ظهر، شب آرام با نسیم جنوب شرقی و در مناطق شرقی استان (بافق) آسمانی کاملاً صاف، تابش شدید خورشید، دمای بالا تا ٣٩ درجه، گرمترین نقطه استان پیشبینی میشود.
برای مناطق غربی استان (تفت) شرایط جوی پایدار، دمای معتدل، مناسب برای فعالیتهای بیرونی، خنکترین ناحیه استان و برای مرکز (یزد) آسمانی آفتابی، وزش باد ملایم عصرگاهی، دمای فعلی ٢۴ درجه و احتمال کاهش کیفیت هوا در ظهر دور از انتظار نخواهد بود.
تا صبح سهشنبه، همچنان جو استان پایدار خواهد بود و در ساعات شب، نسیم جنوب شرقی در مناطق جنوبی و مرکزی موجب خنکای نسبی خواهد شد. همچنین تابش مستقیم خورشید در ظهر دوشنبه موجب افزایش دما در نواحی شرقی و مرکزی خواهد شد و احتمال گرمازدگی در ساعات ظهر وجود دارد.
