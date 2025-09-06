ماموستا جلال مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته وحدت و سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، بر لزوم حفظ وحدت اسلامی تأکید کرد و گفت: وحدت اسلامی تکلیفی دینی است و باید مراقب فریب دشمنان وحدت باشیم.
وی در ادامه، پیامبر اسلام را الگویی بینظیر از رحمت و محبت به انسانها، حتی مخالفان و کافران دانست و نمونههای زیادی از رحمت پیامبر (ص) به انسانها و حیوانات را ذکر کرد.
وی ضمن اشاره به ضرورت وحدت بین مسلمانان، گفت: باید هوشیار باشیم که فریب دشمنانی را که وحدت اسلامی را تهدید میکنند، نخوریم.
تفاوتها باید پیوندی از همبستگی ایجاد کنند
این عالم دینی اهل سنت با بیان اینکه تصور برخی افراد از وحدت این است که باید همه یکسان باشیم، بیان کرد: وحدت به معنی یکسان شدن در تمام جزئیات نیست بلکه وحدت در تفاوتهاست و در همین تفاوتها باید پیوندی از همبستگی ایجاد کنیم.
ماموستا مرادی در ادامه با استناد به آیه شریفه «لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص علیکم بالمؤمنین رئوف رحیم» از قرآن کریم، حضرت محمد (ص) را الگویی برای رئوف و رحیم بودن نسبت به انسانها دانست و افزود: رسول خدا نه تنها در برابر مسلمانان، بلکه نسبت به غیرمسلمانان نیز رحمت داشت و به همه انسانها توجه داشت و برای نجات همه تلاش میکرد.
پیامبر اکرم (ص) الگوی همه مسلمانان جهان است
امام جمعه دیواندره همچنین به بررسی جلوههای رحمت پیامبر اسلام (ص) در برخورد با مسلمانان، مشرکان، کودکان و حتی حیوانات پرداخت و گفت: حضرت رسول (ص) به حقوق انسانها و حتی حیوانات احترام میگذاشت و در جهاد، در روابط اجتماعی، در رفتار با خانواده و حتی در برخورد با دشمنان، همواره با رحمت و محبت رفتار میکرد و الگوی همه مسلمانان جهان است.
وی همچنین به نقل از برخی دانشمندان غربی، به توصیف حضرت محمد (ص) به عنوان یک شخصیت جهانی و اسطورهای پرداخت و گفت: دانشمندان بزرگ غربی همچون میخائیل هارت و توماس کارلایل، پیامبر اسلام (ص) را در صدر انسانهای تأثیرگذار تاریخ قرار دادهاند و این انتخابها نشان میدهد که پیامبر اسلام (ص) تنها در بعد دینی، بلکه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و انسانی نیز بینظیر بودهاند.
