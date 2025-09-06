  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۴

تمام نقاط منطقه سیستان تا پایان سال ۱۴۰۵ از نعمت گاز برخوردار می شود

زابل - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: همکاران شرکت گاز در تلاش هستند تا پایان سال آینده(سال ۱۴۰۵) همه نقاط شهری و روستایی سیستان به شبکه گاز متصل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا الله اکبری اظهار داشت: اقدامات لازم برای گازدار شدن تمامی نقاط منطقه در حال انجام است و همکاران شرکت گاز در تلاش هستند تا پایان سال ۱۴۰۵ همه نقاط شهری و روستایی سیستان به شبکه گاز متصل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به دستاوردهای انجام شده گفت: خوشبختانه تاکنون ۸ شهر سیستان گازرسانی شده و آخرین منطقه شهر زابل نیز تا پایان آبان به شبکه گاز متصل خواهد شد.

اکبری همچنین بیان کرد: با تلاش‌های چند روز گذشته، گاز به ایستگاه‌های منطقه سوران و مهرستان در جنوب استان رسیده و پوشش شبکه در سراوان نیز در دست اجرا است.

