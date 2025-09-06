اولین شرایط فروش کشنده BD۵۶۰ و کامیون کمپرسی BD۴۶۰ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت بهمندیزل در جدیدترین بخشنامه خود، طرح فروش نقدی محصولات سنگین مدل ۱۴۰۴ را آغاز کرده است. در این طرح دو محصول جدید خانواده امپاور شامل کامیون ۲۶ تن کمپرسی BD۴۶۰ و کشنده تکمحور BD۵۶۰ با قیمت ویژه و تحویل در هفته دوم آبان ۱۴۰۴ به خریداران عرضه میشوند.
در این مرحله از فروش، کامیون کمپرسی امپاور BD۴۶۰ با ظرفیت ۲۶ تن، با قیمت نهایی ۶۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون و ۳۸۵ هزار ریال و موعد تحویل در هفته دوم آبان ماه عرضه میشود. همچنین کشنده تکمحور امپاور BD۵۶۰ با قدرت ۵۶۰ اسببخار، به قیمت نهایی ۷۴ میلیارد و ۳۸۵ هزار ریال و موعد تحویل در آبانماه ۱۴۰۴ در اختیار مشتریان قرار میگیرد. هر دو محصول فقط به رنگ سفید ارائه شده و مشمول بیمه شخص ثالث، کارت سوخت و گارانتی معتبر هستند. خودروهای این طرح دارای گارانتی ۳ ساله و یک سال سرویس رایگان است.
ثبتنام در این طرح از روز شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پنجشنبه ۲۷ شهریورماه یا تا زمان تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود. تمامی مراحل عقد قرارداد بهصورت الکترونیکی انجام میشود و خودرو و سند مستقیم به نام مشتری نهایی صادر خواهد شد.
این طرح فرصتی مناسب برای فعالان حوزه حملونقل است تا محصولات جدید و قدرتمند امپاور را با شرایط ویژه و موعد تحویل مشخص خریداری کنند. علاقهمندان میتوانند با مراجعه به عاملیتهای بهمن دیزل در سطح کشور نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
برای مشاهده شرایط فروش اینجا را مشاهد کنید.
