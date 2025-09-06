  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

مانور بازگشایی مدارس دهدشت برگزار شد

دهدشت_همزمان با هفته وحدت مدارس دهدشت به صورت نمادین بازگشایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت مدارس دهدشت به صورت نمادین بازگشایی شدند.

در این مراسم مدیر آموزش و پرورش دهدشت در آئین نمادین بازگشایی مدارس در مدرسه شاهد این شهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و هفته وحدت، گفت: این شهرستان سال تحصیلی را با عطر وحدت و امید آغاز کرده است زیرا همکاری و انسجام میان اولیا، معلمان و مدیران، نقشی کلیدی در ساختن آینده‌ای روشن برای ۲۳ هزار دانش‌آموز این منطقه ایفا می‌کند.

سید علی بینا پور جعفری، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته وحدت، بر اهمیت نقش خانواده‌ها و معلمان در ساختن آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان تاکید کرد.

وی تصریح کرد: مانور بازگشایی مدارس با هدف فراهم آوردن شرایط ایده‌آل برای آغاز سال تحصیلی جدید و ایجاد فضایی امن و بانشاط برای دانش‌آموزان، آغاز شد.

مدیر آموزش و پرورش دهدشت با قدردانی از زحمات مدیران مدارس و معلمان در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش، بر لزوم توجه ویژه به مسائل تربیتی، به‌ویژه آموزش قرآن و عترت، و همچنین تقویت حس ملی‌گرایی در دانش‌آموزان تاکید کرد.

وی با اشاره به درخواست مدیران مدارس مبنی بر رفع مشکلات کارگاهی و محوطه سازی، قول مساعد داد تا در اولین فرصت نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

پور جعفری همچنین از اهدای اولین چمن مصنوعی به مدرسه شاهد یک خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا دانش‌آموزان این مدرسه بتوانند از این فضای ورزشی برای تفریح و ورزش استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه آینده برای ما ساخته نمی‌شود، از اولیا، معلمان، مدیران و همکاران خود خواست تا با وحدت و انسجام، در راستای ساختن مدارس خوب و آینده‌ای بهتر برای دانش‌آموزان گام بردارند.

مدیر آموزش و پرورش دهدشت افزود: در سال تحصیلی جدید ۲۳ هزار دانش‌آموز کهگیلویه‌ای راهی کلاس درس می‌شوند.

