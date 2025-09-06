مانور بازگشایی مدارس دهدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت مدارس دهدشت به صورت نمادین بازگشایی شدند.

در این مراسم مدیر آموزش و پرورش دهدشت در آئین نمادین بازگشایی مدارس در مدرسه شاهد این شهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و هفته وحدت، گفت: این شهرستان سال تحصیلی را با عطر وحدت و امید آغاز کرده است زیرا همکاری و انسجام میان اولیا، معلمان و مدیران، نقشی کلیدی در ساختن آینده‌ای روشن برای ۲۳ هزار دانش‌آموز این منطقه ایفا می‌کند.

سید علی بینا پور جعفری، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته وحدت، بر اهمیت نقش خانواده‌ها و معلمان در ساختن آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان تاکید کرد.

وی تصریح کرد: مانور بازگشایی مدارس با هدف فراهم آوردن شرایط ایده‌آل برای آغاز سال تحصیلی جدید و ایجاد فضایی امن و بانشاط برای دانش‌آموزان، آغاز شد.

مدیر آموزش و پرورش دهدشت با قدردانی از زحمات مدیران مدارس و معلمان در راستای ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش، بر لزوم توجه ویژه به مسائل تربیتی، به‌ویژه آموزش قرآن و عترت، و همچنین تقویت حس ملی‌گرایی در دانش‌آموزان تاکید کرد.

وی با اشاره به درخواست مدیران مدارس مبنی بر رفع مشکلات کارگاهی و محوطه سازی، قول مساعد داد تا در اولین فرصت نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

پور جعفری همچنین از اهدای اولین چمن مصنوعی به مدرسه شاهد یک خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا دانش‌آموزان این مدرسه بتوانند از این فضای ورزشی برای تفریح و ورزش استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه آینده برای ما ساخته نمی‌شود، از اولیا، معلمان، مدیران و همکاران خود خواست تا با وحدت و انسجام، در راستای ساختن مدارس خوب و آینده‌ای بهتر برای دانش‌آموزان گام بردارند.

مدیر آموزش و پرورش دهدشت افزود: در سال تحصیلی جدید ۲۳ هزار دانش‌آموز کهگیلویه‌ای راهی کلاس درس می‌شوند.