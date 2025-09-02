نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: در ساعات صبحگاهی، غبار در اغلب مناطق خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود و همچنین سه‌شنبه در برخی مناطق شهرستان‌های رازوجرگلان و بام و صفی‌آباد وزش باد نسبتاً شدید انتظار می‌رود.

وی در ادامه افزود: از بامداد چهارشنبه تا حوالی عصر، با توجه به جهت جریانات و وزش باد، احتمال غبار و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی استان دور از انتظار نیست.

وی همچنین درباره وضعیت آخر هفته توضیح داد: از پنج‌شنبه شب با نفوذ جریانات پرفشار از روی دریای خزر، به تدریج افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و طی روز جمعه و شنبه، آسمان در اغلب مناطق استان قسمتی ابری تا ابری با احتمال رگبار پراکنده باران، به ویژه در مناطق نیمه شمالی، خواهد بود. تغییرات دمایی نیز تا اوایل هفته آینده جزئی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با تأکید بر مراقبت شهروندان در برابر وزش باد شدید و غبار، توصیه کرد افراد به ویژه گروه‌های حساس، اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.