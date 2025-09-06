به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ملازینل اظهار کرد: مجله تصویری «ره‌پیش» با محوریت بازخوانی جنگ دوازده‌روزه ایران و رژیم صهیونیستی از منظر هنر و هنرمندان، از شنبه ۸ تا ۱۲ شهریورماه ساعت ۱۸ از شبکه استانی قزوین پخش شد،

وی افزود: این مجله تصویری در ۵ قسمت توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قزوین و صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده است، در فصل نخست این مجله با اجرای مهدی مددخانی و امیر کمالی‌الموتی بت حضور جمعی از پیشکسوتان و کارشناسان عرصه هنر به روایتگری درباره جنگ دوازده‌روزه پرداخته شد.

ملازینل گفت: هنرمندان قزوینی در هر قسمت از «ره‌پیش» در سه بخش اصلی از جمله روایت جنگ شامل بازگویی خاطرات و تجربه‌های زیسته هنرمندان در روزهای جنگ، حماسه و جنگ شامل بررسی نقش‌آفرینی و مقاومت مردم در این مقطع و هنر و جنگ شامل معرفی و تحلیل آثار هنری خلق‌شده در بستر جنگ به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: «ره‌پیش» نه تنها روایتگری جنگ ۱۲ روزه، بلکه بازخوانی پیوند ماندگار میان هنر و مقاومت و نگاهی تحلیلی به نقش هنرمندان در تاریخ را ارائه می‌دهد.

رئیس حوزه هنری استان قزوین مطرح کرد: مهمانان فصل نخست این مجله، هنرمندانی از محله محمدعلی حضرتی‌ها، اسحاق چگینی، مهدی مردانی، محمد اسدی، جواد اشرفیان، محمد رازقی، حسام ساروخانی، مرتضی سازنده، میثم چیتگرها و محمدحسین سیمیار بودند.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بارز این مجله تصویری، بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان حوزه هنری و صدا و سیمای قزوین است که علاوه بر رنگ‌وبوی محلی، پیام خود را فراتر از مرزهای استان به مخاطبان منتقل می‌کند.

ملازینل تصریح کرد: مجله «ره‌پیش» تنها به فصل اول محدود نمی‌شود و قرار است به عنوان رسانه‌ای گفتمانی از سوی حوزه هنری قزوین ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت صدا و سیما و پلتفرم‌های مجازی از جمله اپلیکیشن سیماوی و پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز قزوین در دستور کار قرار دارد تا صدای این گفتمان فرهنگی به مخاطبان گسترده‌تری برسد.

رئیس حوزه هنری استان قزوین تصریح کرد: خوشبختانه فصل نخست این برنامه با استقبال خوبی روبه‌رو شد و بازخوردهای مثبتی دریافت کردیم. به نقدهایی که وجود داشته باشد نیز توجه خواهیم کرد تا بتوانیم فصل‌های بعدی این مجله را با کیفیت بهتر تولید کنیم.

وی در پایان گفت: محتوای مکتوب پنج قسمت مجله تصویری «ره‌پیش» در سایت حوزه هنری استان قزوین درج شده و علاقه‌مندان می‌توانند از این طریق گفت‌وگوهای این مجله را مطالعه کنند.