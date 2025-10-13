هوای ناسالم در ۱۴ شهر خوزستان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوا امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه در شهرهای دزفول با عدد ۱۶۲، اندیمشک ۱۵۷، و دشت آزادگان و هویزه با ۱۵۳ واحد AQI ثبت شد که نشان‌دهنده وضعیت «قرمز» و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

در همین بازه زمانی، شهرهای شوش (۱۴۳)، شوشتر (۱۴۰)، خرمشهر (۱۳۵)، اهواز (۱۳۳)، بهبهان (۱۲۱)، مسجدسلیمان و هندیجان (۱۱۴)، ملاثانی (۱۰۷) و لالی (۱۰۵) در محدوده «نارنجی» قرار گرفتند که به معنای ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی است.

در مقابل، شهرهای آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، گتوند، ماهشهر و هفتکل در وضعیت «زرد» و قابل قبول گزارش شده‌اند.

کارشناسان محیط‌زیست توصیه می‌کنند افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند و سایر شهروندان نیز اقدامات احتیاطی را در نظر بگیرند.