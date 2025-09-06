ترویج وفاق جامعه اسلامی مختص به هفته وحدت نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین میلاد مسعود پیامبر مکرم اسلام (ص) و ولادت با سعادت امام صادق (ع) که با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با تبریک این مناسبت‌ها و با اشاره به اهمیت و ضرورت پاسداشت این هفته، اظهار کرد: هفته وحدت نماد انسجام امت اسلامی و فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی، اتحاد و وفاق در جامعه اسلامی و جوامع مسلمان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری ناظر بر تقویت اتحاد مقدس بین آحاد جامعه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ادامه داد: در این راستا جا دارد هفته وحدت را با تشکیل کارگروه‌ها و پای کار آوردن ظرفیت ادارات و نهادها در استان برگزار کنیم و پاس بداریم.

مردانی بیان کرد: برگزاری جشن وصال جوانان استان با همت ورزش و جوانان، آزادسازی زندانیان واجد شرایط به همت ستاد دیه، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی با مشارکت ادارات و نهادها خاصه و برگزاری جشن‌های میلاد از جمله جشن محوری میلاد پیامبر (ص) در شهرکرد و … برنامه‌ریزی شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه ترویج اتحاد و وفاق جامعه اسلامی محدود و مختص به هفته وحدت نباشد، افزود: امروز جامعه ما بیش از پیش نیازمند روحیه وحدت و انسجام است که در هفته وحدت و جشن ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر (ص) همه ما شاهد این مهم هستیم.

مردانی با تصریح اینکه چهارمحال و بختیاری استان شیعی است، بیان کرد: همچنین باتوجه به وجود قومیت‌های مختلف در استان، جا دارد وحدت و اتحاد میان اقوام و قومیت‌ها در سراسر استان بیش از پیش تقویت شود که با برنامه‌ریزی صحیح و هم‌افزایی باید همه نهادها این مهم محقق شود.

وی یادآور شد: از تمام مجموعه‌های دولتی و مردمی می‌خواهم که برای برپایی برنامه‌های هفته وحدت و ۱۵۰۰ مین میلاد حضرت با همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند.