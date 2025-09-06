به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ازجمله مزایای اقتصادی پرورش ماهی قزل‌آلا، تقاضای بالای بازار داخلی و صادراتی، بازده اقتصادی مطلوب، ایجاد اشتغال پایدار و امکان استفاده از منابع آبی غیرشرب، است.

وی افزود: زنجیره ارزش ماهی با ارزش اقتصادی ۵۰ هزار میلیارد تومان در چهارمحال و بختیاری شکل گرفته و این استان را به یکی از استان‌های برتر در پرورش ماهی قزل‌آلا و تولید خوراک آبزیان در خاورمیانه تبدیل کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزایش ضریب بهره‌وری و تولید در واحد سطح با استفاده از تجهیزات مکانیزاسیون پیشرفته در مزارع پرورش ماهی را از برنامه‌های مهم ستاد آبزی‌پروری استان اعلام کرد.

بهرامی بر لزوم هم‌راستاسازی توسعه آبزی‌پروری با حفاظت محیط‌زیست، حمایت مالی و تسهیل نوآوری، ارتقا آگاهی عمومی و ترویج مصرف آبزیان و تنظیم «سیاست ملی آبزی‌پروری پایدار» تاکید کرد.

