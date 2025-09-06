فعالیت بیش از ۵۰۰ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی، صبح شنبه در گزارشی به تشریح وضعیت آبزی‌پروری چهارمحال و بختیاری پرداخت و اظهار کرد: این استان با دارا بودن منابع آبی غنی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت بالایی در زمینه توسعه این صنعت دارد.

وی بیان داشت: بیش از ۵۰۰ مزرعه پرورش ماهی، ۴۰ مرکز تکثیر بچه ماهی و ۲۶ کارخانه تولید خوراک آبزیان با ظرفیت اسمی ۴۳۰ هزار تن در سال در این استان وجود دارد و میزان تولید چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۲ را ۳۶ هزار و ۴۰۰ تن ماهی و ۴۵ میلیون قطعه بچه ماهی بوده است.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین از صادرات ۵۸ هزار و ۶۰۰ تن انواع محصولات شیلاتی به ارزش حدود ۸ میلیون دلار در سال گذشته به کشورهای عراق، تاجیکستان و ارمنستان خبر داد.

احمدی سرانه تولید آبزیان در چهارمحال و بختیاری را ۳۶ کیلوگرم و سرانه مصرف را ۱۰ کیلوگرم در سال عنوان و بر لزوم فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف آبزیان تاکید کرد.

وی در ادامه به تشریح اقدامات در دست اجرا در بخش شیلات و آبزیان چهارمحال و بختیاری که شامل مطالعات تون‌های استان از صمصامی تا کارون جهت ظرفیت‌سنجی و امکان‌سنجی توسعه شیلاتی، برق‌رسانی به مجتمع‌های شیلاتی استان، پیگیری ایجاد پایانه مبدا و مقصد محصولات شیلاتی در شهرکرد، اصلاح جاده دسترسی مزارع مجتمع‌های شیلاتی، پیگیری احداث شهرک ماهیان زینتی، تکمیل زیرساخت‌های مجتمع‌های آبزی‌پروری هلن، افسرآباد و شمس‌آباد، یگیری اجرای پایش کیفی خوراک آبزیان، مکان‌یابی و پیگیری جهت احداث مجتمع هشت‌سر در روتون باز و ساماندهی مزارع پرورش ماهی غیرمجاز در روتون باز هستند، پرداخت.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بنا به گفته مسئولین چهارمحال و بختیاری، اجرای این طرح‌ها می‌تواند تحولی اساسی در صنعت شیلات استان ایجاد کند و جایگاه این استان را به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید آبزیان در کشور تثبیت نماید.