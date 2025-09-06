به گزارش خبرنگار مهر، یک نوزاد پسر با وزن استثنایی پنج کیلو و ۳۰۰ گرم جمعه شب از طریق زایمان طبیعی به دنیا آمد. این نوزاد که فرزند چهارم یک خانواده خرمشهری است، با همراهی ماماهای این مرکز متولد شد و هم‌اکنون در بخش نوزادان در سلامت کامل به سر می‌برد. حال مادر نیز رضایت‌بخش گزارش شده است.

این تولد که رکورد قبلی سنگین‌ترین نوزاد منطقه، متعلق به یک نوزاد آبادانی با وزن پنج کیلو و ۲۰۰ گرم را جابه‌جا کرد، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. کادر درمانی بیمارستان از این رویداد به‌عنوان نمونه‌ای موفق از زایمان طبیعی در شرایط خاص یاد کردند.